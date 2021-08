Minturno, Angelo Graziano passa con Fratelli d’Italia e “tifa” Pino D’Amici

Minturno – Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali, iniziano a spostarsi in maniera sensibile gli equilibri all’interno delle varie coalizioni in via di formazione. Fratelli d’Italia Minturno registra una nuova ed importante adesione. Infatti ha deciso di “sposare” con convinzione il progetto del partito di Giorgia Meloni, l’ormai ex delegato allo sport della giunta Stefanelli, Angelo Graziano.

“La mia decisione di aderire al partito Fratelli d’Italia – afferma Graziano – è la naturale conseguenza del mio percorso da sempre nelle fila del centrodestra, a questo si aggiunge l’amicizia e la stima nei confronti del coordinatore cittadino Vincenzo Fedele al quale sono legato da tanto tempo avendo in passato amministrato al suo fianco.

Dal punto di vista squisitamente tecnico ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da delegato e dopo una serena riflessione ho preso la decisione di sostenere Fratelli d’Italia e il candidato sindaco Pino D’amici per poter contribuire effettivamente alla realizzazione di politiche che portino un pieno sviluppo del nostro territorio”.

Entusiasta per questo nuovo ingresso il coordinatore cittadino dott. Vincenzo Fedele: “Con Angelo ci conosciamo da tanto tempo, oltre al rapporto personale ci accomuna il rapporto politico avendo amministrato insieme per alcuni anni ed essendo entrambi uomini con idee e valori di centrodestra.

Per questo ritengo la sua adesione importante sia dal punto di vista umano che dal punto di vista politico. La sua decisione di aderire a Fratelli d’Italia dimostra che il nostro partito è sempre più in crescita e si candida ad essere la vera sorpresa delle prossime elezioni comunali”.

Anche il coordinatore provinciale, Sen. Nicola Calandrini, dà il benvenuto ad Angelo Graziano: “Il partito a Minturno continua ad esprimere una valente classe dirigente in grado di attrarre a sé le migliori forze di centrodestra del territorio, giungano i miei complimenti al coordinamento cittadino capitanato da Vincenzo Fedele ed il mio caloroso benvenuto nella famiglia di Fratelli d’Italia ad Angelo Graziano”.

Conclude il Vicecoordinatore regionale Enrico Tiero, per il quale “con l’ingresso di Angelo Graziano il partito trova un amministratore giovane, competente e sempre disponibile ad ascoltare e risolvere i problemi dei cittadini, tutte qualità che sono dispiaciuto non abbia potuto esprimere pienamente con l’amministrazione uscente, ma che potrà sicuramente dimostrare nel nostro partito che cresce sempre più a Minturno ed in tutta la provincia di Latina”.