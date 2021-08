Perde i sensi in acqua a causa dell’alcol, brutta avventura per un ragazzo a Ostia

Ostia X Municipio – Pomeriggio di ferragosto fortunato per un ragazzo del bangladesh che in preda ai fumi dell’alcool perdeva i sensi in acqua, a pochi metri dalla riva nella spiaggia adibita alla pratica del kite surf al terzo cancello di Castelporziano.

L’assistente bagnanti Alessandro Rocca (iscritto all’Anab) interveniva prontamente, nonostante l’uomo non si trovasse nell’area di sua competenza, prendendolo mentre galleggiava a pancia in giù e portandolo sul bagnasciuga, dove poi è stato consegnato al punto di soccorso presente sulla spiaggia.

Come già denunciato più volte dall’Anab Lazio, le aree adibite allo svolgimento di attività sportive, oltre ad avere il divieto di balneazione dovrebbero essere controllate, perché anche in questa occasione un assistente bagnanti è stato costretto a lasciare scoperta (anche se per pochi minuti) la propria postazione per effettuare un salvataggio.