Raffica di furti, è allarme nel nord di Fiumicino

Fiumicino – Si fa sempre più alto l’allarme per la frequenza dei furti in casa che, in questo agosto, sta flagellando il nord del comune, in particolare ad Aranova. Fioccano le denunce, ma tanti sono i tentativi di effrazione che non raggiungono né le cronache dei giornali né la formalità di una segnalazione dai carabinieri.

Eppure il controllo del territorio c’è, ed è assiduo. “Ma servirebbe un organico maggiore, soprattutto in estate – commenta il capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto Severini – e per ottenerlo bisogna che risulti effettivamente un incremento del problema.

Dunque i cittadini, anche se riescono a sventare un furto, devono comunque denunciarlo alle autorità, sia per entrare nelle statistiche di controllo del territorio e dunque permettere una richiesta di aumento di organico, sia perché permettere agli stessi carabinieri di mappare meglio il territorio, acquisendo informazioni sui movimenti dei malintenzionati, orari, auto con cui si spostano, ecc.

Infine c’è bisogno di recuperare quel senso di comunità per il quale ci si guardano le spalle a vicenda, si comunicano eventuali rischi, ci si confronta. Nel rispetto delle regole di legge e senza delazioni sui social, ma dialogando con chi ha il compito di tutelare l’ordine e la pubblica sicurezza”.

“Il mio invito – conclude Severini . è anche rivolto al Sindaco, affinché con la sua autorità si faccia carico di chiedere maggiori disponbilità per il controllo del nostro territorio”.

