Rischio idrogeologico, al via i lavori a Marina di Ardea: ecco i tratti interessati

Ardea – “È stato affidato a uno studio ingegneristico specializzato il progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico nel litorale nord di Ardea”. Così in una nota il Sindaco di Ardea Mario Savarese.

“Inizieranno nel tardo autunno i lavori necessari alla mitigazione del rischio idrogeologico – spiega il Sindaco – a Marina di Ardea; per una spesa prevista di 950.000 Euro, le acque meteoriche di via Bologna e di via Bolzano, saranno raccolte e convogliate in modo da impedire gli allagamenti che nella stagione delle piogge trasformano ampi tratti del litorale di Marina di Ardea in una impercorribile palude.

“L’amministrazione – conclude Savarese – con questo intervento completerà in questo tratto di lungomare il progetto di riqualificazione che non poteva essere limitato alla sola litoranea, dove, proprio in questi giorni, sono stati completati i lavori di stesura del nuovo manto. La sistemazione delle strade che corrono parallele al Lungomare degli Ardeatini è un’opera importante volta a rivalutare l’intero quartiere di Marina di Ardea”.

