A pesca il giorno di Ferragosto in un’area protetta di Fiumicino: multato

Fiumicino – In vista del Ferragosto sono stati intensificati i controlli della Polizia di Stato, predisposti dal Questore Mario Della Cioppa, durante il fine settimana sul litorale romano. A Fiumicino i servizi, con pattuglie appiedate ed automontate, sono stati effettuati con l’ausilio della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale, sul lungomare e nelle vie del centro, dove non vi è stata alcuna problematica per l’ordine e la sicurezza pubblica: 49 i veicoli controllati, 118 le persone e 2 gli esercizi commerciali; è stata contestata una violazione al Codice della Strada, 1 per la violazione della normativa anti Covid ed è stata emessa una sanzione concernente il Testo Unico Ambientale (pesca in area protetta).

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

