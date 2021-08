Blackout sul lungomare della Salute a Fiumicino, l’Enel: “La cabina non tiene il carico”

Fiumicino – Non è stato un Ferragosto tutto rose e fiori per i commercianti e i residenti del lungomare della Salute di Fiumicino. Tanti i disagi dovuti all’ennesimo blackout: ristoranti, stabilimenti balneari e abitazioni private si sono ritrovati, al momento della massima attività, senza energia elettrica. Un disservizio che dura già da diverso tempo e che ha caratterizzato anche la festività di metà agosto.

“In qualità di responsabile dei servizi di emergenza del Comune di Fiumicino e della Protezione Civile ho chiamato i servizi Enel per sapere quale era il motivo di questi abbassamenti di tensione“, si legge in un post della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino, diretta da Alfredo Diorio, che pubblica anche la risposta dell’Enel: “La cabina non tiene il carico“.

“Abbiamo invitato i tecnici ad intervenire immediatamente per risolvere il problema perché questo disservizio può comportare un reato di interruzione di pubblico servizio e il nostro ufficio legale e stato specificatamente informato e pronto a presentare specifica denuncia alle autorità competenti”, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino