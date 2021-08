Blitz del Nas in campeggi e villaggi turistici: 7 gli irregolari a Gaeta, Terracina, Sabaudia e Latina

Nell’ambito dei controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione in tutt’Italia, d’accordo con il ministero della Salute su campeggi e villeggi turistici italiani che hanno portato a rilevare diverse irregolarità, tra le quali anche il mancato uso di mascherine in una struttura ricettiva di Fiumicino (leggi qui), sono stati svolti accertamenti anche in provincia di Latina.

Sono stati, precisamente, 16 gli agriturismi, i campeggi e i villaggi turistici sottoposti a verifiche sul territorio pontino.

Ben 7 sono risultati non conformi per violazioni alle norme di carattere igienico-sanitarie e strutturali.

L’irregolarità hanno interessato i comuni di Terracina, di Gaeta, di Sabaudia e Latina.

(Il faro online)