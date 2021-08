Incastrato da un video mentre abbandona due cuccioli vicino ai cassonetti: cani salvati dai carabinieri

Una storia a lieto fine quella di due cucciolotti di cane. Come riportano i profili social dell’Arma dei Carabinieri, un uomo era sceso dall’auto e, dopo aver aperto il bagagliaio ha gettato l’immondizia. Poi ha messo due cuccioli di cane vicino ai cassonetti dei rifiuti, dopodiché è ripartito, rincorso per qualche decina di metri dai cagnolini. Questo il contenuto del video acquisito dalla Stazione Carabinieri Forestale di Lioni, paese della provincia di Avellino, allertati da un passante. Denunciato l’uomo per abbandono di animali, i militari hanno salvato i cagnolini, che, dopo la visita veterinaria, sono stati affidati in adozione.

(Il Faro online)