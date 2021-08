Ferragosto a Ostia: niente assembramenti e regole anti-contagio rispettate

Ostia – Intensificati i controlli della Polizia di Stato, predisposti dal Questore Mario Della Cioppa, durante il fine settimana di Ferragosto sul litorale romano.

Ad Ostia, secondo quanto emerge dal report della Questura di Roma, gli agenti del X Distretto, con l’ausilio di quelli della Polizia Locale di Roma Capitale sabato e della Guardia di Finanza domenica, con pattuglie appiedate ed automontate, hanno vigilato sul lungomare, per le vie del centro, il Porto Turistico e le spiagge adiacenti, senza riscontrare assembramenti o irregolarità per il mancato rispetto del distanziamento, né problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica: 95 i veicoli controllati e 133 le persone.

