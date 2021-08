Ferragosto violento ad Anzio e Nettuno: risse e aggressioni fuori i locali, piovono multe e denunce

Intensificati i controlli della Polizia di Stato, predisposti dal Questore Mario Della Cioppa, durante il fine settimana di ferragosto sul litorale romano.

Nella zona di Anzio-Nettuno, con pattuglie appiedate ed automontate, i servizi sono stati effettuati con l’ausilio dei Carabinieri sabato e della Guardia di Finanza domenica: nella notte tra sabato e domenica, 2 pattuglie del commissariato di Anzio e 2 della Sezione Volanti sono intervenute per rissa davanti ad un locale, che è stato chiuso per 3 giorni per violazione alla normativa anti assembramento; anche un altro locale è stato sanzionato per la stessa violazione.

Sul posto i poliziotti hanno identificato 2 delle persone coinvolte che sono state pertanto denunciate all’Autorità Giudiziaria. 15 i veicoli controllati, 41 le persone, 18 gli esercizi commerciali, di cui 1 sottoposto a chiusura, ed infine è stata elevata 1 sanzione anti Covid. Gli investigatori del commissariato Anzio/Nettuno stanno facendo luce su un’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica all’esterno di uno dei locali della movida di Anzio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

(Il Faro online)