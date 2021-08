Fiumicino, Alfredo Diorio: “Randagismo? La competenza è dei Comuni”

Fiumicino – “Lotta al randagismo? La competenza è dei Comuni”. Ad affermarlo in maniera netta è Alfredo Diorio, presidente dell’associazione di protezione civile Nuovo Domani. La dichiarazione arriva in contrasto con alcune affermazioni rese durante un’intervista ad un’emittente locale dall’assessore al Diritto degli animali, Alessandra Colonna.

“L’indicazione per la quale la competenza appartiene alla Asl Veterinaria – spiega Diorio – è fuorviante. La competenza del rintracciamento e recupero dell’animale spetta al Comune, che poi passa alla Asl per l’identificazione dell’animale e la sua sterilizzazione. Il compito di quest’ultima si esaurisce in queste due operazioni, per poi restituire l’animale al Comune in attesa di destinazione nel canile di competenza.

Far passare il messaggio che il servizio che la nostra associazione ha svolto dal 2016 al 2018 fosse inutile, e quindi non era necessario spendere i soldi del Comune – afferma Diorio -, è dunque un’affermazione basata su un assunto errato.

Va precisato, poi – spiega ancora – che i soldi utilizzati per coprire questo servizio non sono del Comune ma della Regione Lazio, tutto ovviamente in linea con le attuali disposizioni di legge. Prendersi cura degli animali non vuol dire pensare solo ai fortunati che vivono in case dove posso essere accuditi al meglio, ma dare rifugio ai tanti sbandati che vivono, o forse sarebbe meglio dire sopravvivono, per le strade del nostro comune, cani o gatto che siano.

Ricordo che negli anni di servizio – conclude Alfredo Diorio – il nostro pronto intervento animali ha salvato 65 cani e 315 gatti, contribuendo non solo alla tutela degli animali ma anche alla sicurezza stradale”.