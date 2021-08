Fiumicino, signora abbandona l’immondizia in strada: incastrata dalle fototrappole

Fiumicino – “La signora che vedete nella foto è stata immortalata dalle fototrappole del comune mentre, incurante della normativa e del rispetto dell’ambiente, abbandonava la propria spazzatura sul ciglio della strada”.

E’ quanto si legge sui social network del Comune di Fiumicino, dove da qualche settimana vengono postate le foto degli zozzoni che abbandonano rifiuti e immondizia nelle strade del territorio.

“Anche lei dovrà pagare per questo gesto una multa salata. Nell’ultimo mese ben 25 persone sono state sanzionate poiché ‘pizzicate’ dalle fototrappole in tutto il territorio. Continueremo così, fino a che, si spera, la smetteranno una volta per tutte”, il commento del sindaco Montino.

