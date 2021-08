Gaeta, produttori e pusher di marijuana: arrestata una coppia

Gaeta – Il 14 agosto scorso, a Gaeta, nell’ambito di predisposti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Formia – Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto due persone rispettivamente un 32 enne ed un 24 enne per il reato di “produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti”.

I prevenuti a seguito di un controllo, opportunamente occultato a bordo del mezzo su cui viaggiavano, venivano trovati in possesso di 163 grammi di marijuana.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre gli arrestati sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Vasto a disposizione dell’autorità giudiziaria inquirente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

