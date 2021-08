La Cisl Fp di Latina scrive al Sindaco: “Agevolare i lavoratori dell’ospedale Santa Maria Goretti”

Latina – La Cisl FP di Latina ha scritto una nota al Sindaco di Latina per chiedere di agevolare il personale sanitario tutto del S.M Goretti e soprattutto quello impegnato in ‘pronta disponibilità’, nelle emergenze e nelle sale operatorie, per il parcheggio dei propri veicoli, dopo che quello interno del nosocomio, è stato riservato alle esigenze della struttura”. E’ quanto dichiara, in una nota, la Cisl FP di Larina.

“Per questi motivi – prosegue la nota – ed anche per garantire la sicurezza del personale femminile che in orari notturni é costretto a percorrere lunghi tratti di strada per lasciare e riprendere il proprio veicolo parcheggiato, la Cisl Fp di Latina ha chiesto al Sindaco di Latina di prevedere la possibilità di riservare alcuni posti auto del nuovo parcheggio del Parco San Marco, al personale dell’Ospedale del Santa Maria Goretti”.

