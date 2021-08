Locali e stabilimenti irregolari e cibo non tracciato: pioggia di multe da Ostia a Fregene

Giro di vite dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in occasione del Ferragosto: i militari hanno intensificato i servizi di controllo in tutto il territorio della Capitale e della Provincia. Il massiccio dispiegamento di forze è stato possibile anche grazie ai rinforzi disposti dal Comando Generale dell’Arma, secondo una pianificazione a Roma, così come a livello nazionale, che ha visto interessate tutte le zone a maggiore vocazione turistica.

I Carabinieri specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno passato al setaccio stabilimenti balneari, bar e ristoranti tra Ostia, Fiumicino e Fregene: in alcune di queste attività sono state riscontrate irregolarità in tema di ampliamento dei locali e nella tracciabilità degli alimenti.

(Il Faro online)