Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. I primi segnali di cambiamento si scorgeranno già nella notte di Ferragosto, quando sulle Alpi giungerà la coda di un fronte nord atlantico, responsabile di rovesci o temporali in intensificazione sulle Alpi centro-occidentali. Nella giornata di lunedì questo comincerà ad erodere il bordo superiore dell’anticiclone africano, innescando altri rovesci e temporali, a tratti anche di forte intensità, che tra pomeriggio e sera cercheranno di sconfinare alla Val Padana, specie ai settori centro-orientali ma limitatamente a quelli a nord del Po. Il fronte sarà sospinto da correnti più fresche che si riverseranno sulle regioni settentrionali, dando luogo ad un primo calo delle temperature, soprattutto su Alpi e alta Pianura Padana. Nulla di fatto invece sul resto d’Italia, con il tempo che si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato e le temperature molto elevate, sugli stessi valori di domenica, a tratti ancora intorno ai 40°C su alcune zone interne di Puglia e Sardegna.

METEO LUNEDI’ 16 AGOSTO. Al Nord: Condizioni anticicloniche in indebolimento. Instabilità in aumento sulle Alpi con rovesci e temporali in sconfinamento serale a Val Padana e Adriatico. Temperature in calo, massime tra 32 e 37. Al Centro: Si rinnovano condizioni di tempo stabile e assolato su tutti i settori con caldo intenso, specie sulle pianure. Temperature senza variazioni, massime tra 35 e 39.

Al Sud: Stabilità e gran caldo con tanto sole su tutti i settori per l’intera giornata. Temperature senza grandi variazioni, massime tra 35 e 39.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: primi segnali di indebolimento dell’alta pressione ma tempo ancora in prevalenza stabile e assolato su Toscana, Umbria e Lazio, pur con qualche nube in puù, specie sulla Toscana nord occidentale dove non si esclude anche qualche piovasco. Seguirà tempo più dinamico nella giornata successiva. Clima ancora molto caldo, ma con massime in graduale attenuazione; valori tra 33-38°C, con picchi su zone interne e fondovalle Tosco-Umbro e Laziali, meno caldo sulle coste. Venti in intensificazione a moderati, da Ovest-Sudovest. Mare da poco mosso a mosso in serata.

Commento del previsore Lazio

sulle regioni tirreniche sarà un weekend di gran caldo, con temperature in netto aumento; sono previsti valori prossimi ai 39-42°C sui settori interni e nei fondovalle tosco-umbro e laziali. Altrove temperature tra 33-38°C, con valori quindi meno caldi sulle coste, ma con umidità elevata; afa nelle ore serali sui grandi centri urbani e lungo i litorali. Il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento pomeridiano a ridosso dell’Appennino ma senza particolari conseguenze, se non brevi temporali di calore su quello laziale a Ferragosto. Ventilazione debole o a tratti moderata occidentale. Nei giorni a seguire caldo ancora presente, ma in graduale attenuazione, specie da martedì con temperature massime in calo e tempo più instabile su parte di Toscana e Umbria e Appennino laziale, complice il graduale cedimento dell’anticiclone africano.

Fonte: 3B Meteo