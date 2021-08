Minturno2021 e quella “pausa di riflessione” di Tommaso Iossa prima della chiamata alle urne

Minturno – Colpo di scena a Minturno, in vista delle elezioni. Di che cosa stiamo parlando? Della “pausa di riflessione” dalla politica, annunciata nei giorni scorsi, dal consigliere di minoranza Tommaso Iossa.

La “pausa di riflessione” di Iossa: tra lavoro, famiglia e politica

Ma quale sarebbero le ragioni dietro questa “pausa di riflessione” estiva? A spiegarle è lo stesso Iossa, che fa sapere: “La mia esperienza da consigliere comunale giunge al termine. Sono soddisfatto di aver fatto questa bellissima esperienza dalla quale ho imparato molto sotto l’aspetto politico e di questo devo ringraziare Vincenzo Fedele con il quale ho iniziato un percorso nel 2016, al quale ho sempre dato sostegno fiducia e lealtà e che con le sue dimissioni mi ha dato la possibilità di essere al servizio della città e dei cittadini.”

E ancora: “Ma prima di prendere qualsiasi decisione sulla mia possibile candidatura, approfitterò di questo periodo di ferie per una pausa di riflessione per valutare al meglio la scelta da fare. Scelta che è condizionata dalla mia professione, che mi porta spesso lontano da questa città e dalla mia famiglia.”

Molto interessante, in vista della chiamata alle urne del prossimo 3 ottobre è la conclusione di quest’annuncio: “Altro fattore d’influenza della scelta sarà dato dalle condizioni politiche che potranno permettermi di continuare a contribuire al miglioramento della nostra città con idee, proposte e progetti, così come ho fatto in questi ultimi tre anni.”

La scelta di Iossa, ecco come potrebbero cambiare gli equilibri in vista delle elezioni

Partendo dall’ultimo punto sottolineato dallo stesso Iossa, una domanda sorge spontanea: cosa c’è veramente dietro a questa “pausa di riflessione”? Difficile dirlo, per adesso. Di certo, c’è già che il suo attuale partito (FdI) è già sceso in campo da tempo con un proprio candidato sindaco (l’avvocato Pino D’Amici). In quest’ottica, la sua scelta potrebbe sembrare una sorta di presa di posizione nei confronti del proprio partito e della volontà di avere un maggiore peso specifico all’interno della campagna elettorale.

Oppure, la decisione di prendersi una pausa potrebbe realmente essere dettata dalla maturata volontà di mettere in stand-by la propria “caccia” ai voti.

In ultimo, quelle che al momento sono solo voci di corridoio, suggeriscono l’ipotesi che dietro questa pausa di riflessione ci sia la possibilità di un cambio di coalizione, con particolare riferimento a quella del Primo cittadino uscente, Gerardo Stefanelli e a una delle sue liste civiche (capitanate da Massimo Signore e Maurizio Faticoni) orientate a destra…

