Morti annegati sul litorale romano, Ferreri a Zingaretti: “Bagnini anche sulle spiagge libere”

Fiumicino – “In questi giorni abbiamo assistito ad un’ulteriore incidente mortale avvenuto sulle nostre spiagge. Un altro dramma causato dalla difficoltà a ritornare a riva a causa di un improvviso malore”.

Inizia così la lettera a firma di Maurizio Ferreri, capogruppo di Demos Fiumicino, inviata al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e agli altri vertici della Pisana, con la quale si chiede un intervento da parte della Regione per implementare il servizio di salvataggio anche sulle spiagge libere.

“Tutti noi dobbiamo prendere atto che nonostante i numerosi interventi da parte degli assistenti alla balneazione che operano sul litorale laziale presso stabilimenti e chioschi adiacenti alle spiagge libere, su di esse gli incidenti mortali sono in continuo aumento, dovuto anche al cambiamento climatico che sta condizionando la stagione balneare”, prosegue Ferreri.

“Tragici eventi avvenuti per cause diverse ma legate tra loro da un comune denominatore: la non presenza sul posto del bagnino di salvataggio – aggiunge -. Non sappiamo e non sapremo mai se con la presenza di questa figura l’epilogo di questi tragici incidenti poteva essere diverso, ma, prendendo atto di quanto è accaduto, diventa necessario un urgente intervento da parte della Regione Lazio”.

“Bisogna aumentare la sicurezza di tutti coloro che nella stagione balneare frequentano le spiagge libere comunali. Controllo e assistenza bagnanti sulle spiagge libere gestite dai comuni è stata una richiesta espressa più volte dal nostro gruppo politico ma rimasta sempre inevasa da tutti gli enti competenti. Egregi, chiediamo di agire e formalizzare in modo urgente e chiaro l’obbligo da parte dei Comuni costieri (alcuni già lo prevedono), di effettuare il servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere (aperte alla balneazione) da loro gestite”, conclude il capogruppo di Demos Fiumicino.

