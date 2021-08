Ostia, rischia di annegare risucchiata dalla corrente: salvata da due bagnini

Ostia – E’ stata vista annaspare nell’acqua. Poco dopo le 17 e 30 di oggi 16 agosto una donna straniera è stata risucchiata dalla corrente tra lo stabilimento La Bonaccia e la spiaggia libera ex Amanusa, fino a raggiungere un punto nel quale non toccava più.

Una situazione di emergenza che ha immediatamente attivato i soccorsi, i bagnini Andrea Oliva della Bonaccia e Simone Isceri della Pool Security Service, in servizio nella spiaggia libera ex Amanusa, si sono precipitati in mare. Un intervento tempestivo, grazie al quale i due soccorritori sono riusciti a riportare la signora a riva scongiurando il peggio.

I due bagnini, tesserati ANAB Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti, hanno dato prova di un ottimo lavoro di squadra dimostrano la validità dei salvataggi effettuati da più assistenti bagnanti, seppure i bagnini di salvataggio continuano a lavorare da soli.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio