Passoscuro, gita di Ferragosto in mare senza certificazioni: diportisti multati

Fiumicino – Controlli implementati su tutto il territorio da parte dei militari dell’Arma in occasione del weekend di Ferragosto. Per guida in stato di ebbrezza un cittadino bulgaro di 44 anni è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Torrimpietra. Stessa sorte per un ragazzo di Cerveteri di 31 anni, “pizzicato” alla guida evidentemente alticcio.

A Passoscuro, i militari del locale Comando Stazione hanno segnalato all’U.T.G. un 18enne sorpreso con una modica quantità di hashish, mentre i Carabinieri della Motovedetta della Sezione Navale locale hanno elevato due sanzioni amministrative, dell’importo complessivo di 2.000 euro, nei confronti di due diportisti risultati sprovvisti di certificazioni per la navigazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino