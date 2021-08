Roma, prima litiga in strada poi lancia sedie e cellulare contro i poliziotti: arrestato

Roma – Alle 21 e 30 di ieri sera, 15 agosto, in via Damaso Cerqueti gli agenti della Polizia di Stato del Distretto Monteverde e del Commissariato di Trastevere sono intervenuti per una segnalazione di lite in strada.

Sul posto, in forte stato di agitazione, un 40enne italiano che, alla vista degli agenti dopo averli ingiuriati, gli ha lanciato contro un telefono cellulare e poi una sedia.

Bloccato con non poca difficoltà, l’uomo è stato fatto salire a bordo della volante dove ha continuato a colpire con delle testate il veicolo.

Arrestato, dovrà rispondere di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché di danneggiamento. Uno dei poliziotti, colpito dalla sedia, ha riportato 3 giorni di prognosi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

