Svaligia le auto parcheggiate nel porto di Formia: identificato e denunciato uno dei ladri

Formia – Sabato 14 agosto, a Formia, al termine di mirata attività investigativa, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 25 enne per il reato di “furto aggravato”.

Il 25enne è stato identificato quale autore del furto di vari oggetti personali effettuato, con altre persone non ancora identificate, nella serata del 30 maggio scorso su alcune autovetture parcheggiate nell’area portuale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia