Fiumicino – “Dopo i lavori della scorsa settimana svolti in via Pesce Luna e tratto delle traverse lungo il suo corso, da oggi è la volta di via degli Scampi (intero tratto), per passare a seguire sul tratto finale di via delle Aragoste, e il tratto iniziale di via dei Mitili, da via Foce Micina fino alla rotonda adiacente scuola Colombo”, Lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia, che annuncia così la ripresa dei lavori di asfaltatura delle strade” all’interno del quartiere Pesce Luna.

“Sono opere che l’assessorato ai lavori pubblici – afferma Caroccia – ha messo a regime in collaborazione con Acea Ato2, e condivise con la cittadinanza non di espressione di nessun colore politico. L’assessorato è comunque aperto a tutte le richieste e osservazioni da apportare ai vari cantieri”.