La VII tappa del campionato italiano Wingfoil – Trofeo Porsche OnBoard 2021 presso il Golfo di Marinella a Porto Rotondo, ha visto protagonista un atleta del territorio di Fiumicino: Marco Rebeggiani.

I più lo conoscono per essere uno dei titolari, insieme a Manuela Mazzini, della Mtda di Parco Leonardo, l’Accademia di musica, danza e teatro che tanti giovani talenti sta sfornando, offrendogli l’opportunità di arrivare a grandi produzioni teatrali, fiction, doppiaggio e film.

Ma in questo caso, Marco Rebeggiani si è reso protagonista di una splendida performance sportiva nella manifestazione organizzata da CWC Chia Wind Club, con la collaborazione di Extreme Sail asd, Classe nazionale CKWI e con il Patrocinio dello Yacht Club Porto Rotondo.

Rebeggiani ha rivinto la categoria Grandmaster. E, ad una regata dalla fine, 4⁰assoluto nazionale e primo classificato Grandmaster. Insomma, c’è da esserne fieri. Come dire: Parco Leonardo continua a sfornare sorprese che rendono lustro alla città di Fiumicino.

Cosa è il Wingfoil

E’ una nuova disciplina, ormai piuttosto diffusa sulle nostre coste: consiste nel gestire un’ala svincolata dalla tavola e senza cavi, da tenere direttamente con entrambe le mani. La tavola, di solito di piccole dimensioni per i più esperti, monta una pinna da hydrofoil con diverse possibilità di set up, in base al livello del rider.