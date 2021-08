Giovane coppia di romani in viaggio con la figlioletta e… 373 dosi di cocaina

Roma – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa l’accusa per una coppia di romani, lui 35 e lei 31 anni, che trasportavano in macchina 64 grammi di cocaina nella zona di Torrenova.

Quando gli agenti del Commissariato Romanina li hanno fermati per un controllo la donna, che tra l’altro aveva in braccio la figlia di pochi anni, ha nascosto la busta con la droga sotto la gonna.

Durante le successive perquisizioni sono stati trovati poco meno di 500 euro in contanti e della sostanza “da taglio”. Dalla droga sequestrata, cocaina pura al 91,7%, potevano essere ricavate 373 dosi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

