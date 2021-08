Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Migliora al Nord salvo qualche rovescio al mattino sulla bassa Val Padana, in particolare sull’Emilia, in attenuazione in giornata. Temporali in formazione dal pomeriggio su Marche, specie interne, alto Abruzzo, interne toscane, Umbria e Reatino, in attenuazione da nord in serata. Resistono condizioni di tempo più stabile al Sud con caldo ancora piuttosto intenso e punte di 38°C su Materano, Crotonese e Sicilia orientale. Calano ancora le temperature al al Nord ed anche al Centro e Sardegna, massime non oltre i 32°C al Nord, 34°C su Toscana interna ed est Sardegna.

METEO MARTEDI’ 17 AGOSTO. Al Nord: Rovesci su litorale friulano, Emilia Romagna, Ovest Alpi e aree pedemontane piemontesi, più soleggiato altrove. Temperature in ulteriore calo, massime tra 30 e 33. Al Centro: Qualche rovescio o temporale su Marche, Umbria e Toscana interna, in estensione entro sera all’Abruzzo. Altrove tempo più soleggiato. Temperature in brusco calo, massime tra 30 e 32. Al Sud: Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche rovescio fine giornata su Molise e alta Puglia. Temperature stabili, massime tra 34 e 38.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: maggiore instabilità atmosferica con locali rovesci e possibili locali temporali su alta Toscana, Umbria e isolatamente anche colline toscane e Appennino del Lazio, per un indebolimento dell’alta pressione che favorirà l’ingresso di correnti relativamente più fresche dal Nord Europa. Temperature in calo specie nelle massime, pur con clima ancora caldo, con valori che non supereranno i 32-34°C sui settori interni e nei fondovalle. Venti fino a moderati a tratti rafficati da Ovest-Sudovest sul Lazio, in rotazione da Nord-Nordest tra Toscana e Umbria. Mare mosso o molto mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni tirreniche sarà un weekend di gran caldo, con temperature in netto aumento; sono previsti valori prossimi ai 39-42°C sui settori interni e nei fondovalle tosco-umbro e laziali. Altrove temperature tra 33-38°C, con valori quindi meno caldi sulle coste, ma con umidità elevata; afa nelle ore serali sui grandi centri urbani e lungo i litorali. Il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento pomeridiano a ridosso dell’Appennino ma senza particolari conseguenze, se non brevi temporali di calore su quello laziale a Ferragosto. Ventilazione debole o a tratti moderata occidentale. Nei giorni a seguire caldo ancora presente, ma in graduale attenuazione, specie da martedì con temperature massime in calo e tempo più instabile su parte di Toscana e Umbria e Appennino laziale, complice il graduale cedimento dell’anticiclone africano.

Fonte: 3B Meteo