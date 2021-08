Nettuno, 300mila euro per ammodernare l’asilo nido e adeguarlo alla normativa Covid

Nettuno – Sarà garantito il servizio agli iscritti nell’anno educativo 2020/2021 all’Asilo Nido Comunale “II Germoglio”. La struttura verrà interessata da un radicale intervento di ristrutturazione grazie a fondi comunali e al sostegno della BCC di Nettuno che ha approvato un contributo di 300mila euro.

Tutto questo permetterà di ammodernare l’Asilo Nido, con spazi più confortevoli e adeguati alle linee guida Covid, e anche di realizzare delle opere previste dalla nuova normativa che permetteranno di accedere a fondi regionali e sovraregionali.

Per l’esecuzione di quest’opera la struttura dovrà essere chiusa fino al 2022, ma l’Amministrazione è intervenuta reperendo spazi alternativi in Asili nido privati autorizzati del territorio che permetteranno ai piccoli già iscritti di completare il percorso educativo iniziato lo scorso anno con le medesime educatrici, ma non si procederà con nuove iscrizioni fino all’inaugurazione del nuovo Asilo Nido Comunale.

“L’Asilo Nido Comunale sarà completamente rinnovato, con interventi strutturali, di adeguamento alla normativa Covid e di efficientamento energetico – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Maddalena Noce – si tratta di lavori indispensabili che permetteranno, dopo anni di immobilismo di accreditare il nostro Asilo Nido all’albo della Regione Lazio e che consentiranno di offrire ai bambini di Nettuno una struttura moderna e ancora più confortevole. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e la BCC di Nettuno che, ancora una volta, si è dimostrata sensibile all’esigenze della comunità nettunese sostenendo questo progetto. Purtroppo non sarà possibile procedere con nuove iscrizioni, ma grazie ad un accordo con due strutture private del territorio saremo in grado di garantire il servizio a quei bambini che avevano iniziato il percorso educative con le nostre educatrici lo scorso anno”.

