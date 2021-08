Nuove assunzioni al Comune di Ardea

Ardea – “Recentemente, in Giunta comunale, come avevo anticipato qualche settimana fa, abbiamo deliberato quello che viene chiamato il ‘Fabbisogno Triennale del Personale 2021-2023’, un documento estremamente importante per l’Amministrazione che guida le nuove assunzioni e le progressioni interne del personale”.

Lo fa sapere in un comunicato stampa l’assessore Alessandro Possidoni, che prosegue: “Con i concorsi appena conclusi, ricordo che abbiamo assunto circa dieci nuove risorse esterne, oltre ad aver permesso una progressione del proprio livello contrattuale ad alcuni dipendenti interni, dopo tanti anni di servizio.

Con il documento che abbiamo approvato, andremo ad assumere ulteriori 14 nuove risorse esterne entro la fine dell’anno che si aggiungeranno a quelle già entrate, rafforzando ulteriormente il personale in forza nel nostro Comune. Tutto questo mantenendo inalterati gli equilibri finanziari, tutto questo nonostante lo stato di dissesto finanziario in cui ancora il Comune si trova.

Con l’entrata di queste ulteriori risorse, aumenteremo il personale del Servizio Demografico che già aveva visto un incremento di quattro unità. L’organizzazione del personale è un’operazione in continua evoluzione, anno dopo anno, e che deve prendere in considerazione i pensionamenti e le necessità dei singoli uffici: ci sono uffici che mantengono un adeguato livello di efficienza con il personale attualmente a disposizione, ed uffici che necessitano di un inserimento di nuove risorse a fronte delle crescenti richieste dei cittadini.

Il ‘Documento del Fabbisogno Triennale del Personale’ permette di analizzare queste situazioni e guidare l’assunzione di nuove persone, suddividendole in base alle necessità identificate nei vari uffici. E’ un lavoro che soltanto se fatto negli anni ed in maniera attenta può portare ad una normalizzazione dell’organico del nostro Comune”.

