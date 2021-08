Roma – Sulla via Casilina un 23enne colombiano, per motivi che sono ancora in corso di indagine, ha colpito con dei cocci di bottiglia un ragazzo peruviano; le pattuglie della Sezione Volanti e del commissariato Porta Maggiore hanno fermato l’autore del ferimento e, con l’apporto della Polizia Scientifica, hanno sequestrato e repertato alcune tracce di sangue e vetri di bottiglie.

Nel quartiere Monteverde un 31enne magrebino aveva preso di mira un condominio ed in più episodi aveva danneggiato il citofono ed altre parti comuni dello stabile. Gli agenti della Sezione Volanti e die Distretti Monteverde e San Paolo lo hanno colto sul fatto; l’uomo ha inoltre si è opposto all’arresto colpendo uno degli operatori e lanciando verso di loro una vecchia valigia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

