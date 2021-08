Roma, furti nelle concessionarie e nelle abitazioni: fermati 4 ladri

Roma – Sono accusati di furto aggravato 3 giovani, un minorenne e due 18enni, sorpresi praticamente all’interno di un appartamento che volevano svaligiare. A procedere all’arresto gli agenti della Sezione Volanti intervenuti alle 2 di questa notte in via Sandro Sandri.

Lo stesso reato, ma con modalità differenti, è stato contestato ad un ragazzo albanese di 29 anni già gravato da simili precedenti di polizia: il giovane aveva tentato un furto all’interno del parco auto di un concessionario di via di Vallerano.

Gli agenti del commissariato Spinaceto, intervenuti sul luogo del reato, hanno visionato le registrazioni delle telecamere di sicurezza e, grazie ad esse sono riusciti ad individuare il reo che è stato fermato sulla stessa via dopo pochi minuti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

