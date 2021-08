Sabaudia, Comune verso la trasformazione digitale: nasce lo Sportello unico per l’edilizia

Sabaudia – Nuovo impulso al percorso di modernizzazione della macchina amministrativa attraverso la programmazione di attività che mirano a snellire la burocrazia rendendo l’accesso ai servizi da parte dei cittadini più agevole e fruibile. Una vera trasformazione digitale quella intrapresa da tempo dall’Amministrazione comunale che ha l’obiettivo principale in alcuni casi di favorire l’iter di alcune procedure riducendo la necessità di spostamento da parte degli utenti.

Tra le ultime novità introdotte vanno annoverati: l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), il progetto di riunificazione delle banche dati dei servizi demografici in formato digitale e il Piano di Conservazione dell’Ente.

Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) costituirà l’unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi edilizi e l’intervento edilizio, tra cui le proposte di strumenti urbanistici esecutivi, i piani particolareggiati e le richieste di agibilità. Inoltre, il cittadino interessato potrà ricevere, anche per via telematica, le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure e l’accesso all’elenco delle domande presentate oltreché allo stato del loro iter procedurale; ci sarà anche la possibilità di accertare i requisiti e le condizioni dichiarate nella presentazione dei titoli abilitativi edilizi.

Va avanti intanto il progetto di informatizzazione dei fascicoli anagrafici con la digitalizzazione dei dati cartacei antecedenti al 2010 al fine di creare una banca dati storica degli archivi. Questo procedimento, iniziato lo scorso anno, consente una ricerca più veloce, dettagliata e completa della documentazione. Con il riordino e la digitalizzazione dell’archivio anagrafico comunale, l’Amministrazione, oltre ad ottemperare alle disposizioni normative che obbligano gli enti pubblici a provvedere alla conservazione e alla corretta e ordinata tenuta dei propri archivi in formato digitale, intende raggiungere l’importante obiettivo di rendere fruibili e facilmente consultabili le schede e il materiale cartaceo per la formazione di certificati storici. Questo progetto va ad aggiungersi all’approvazione, con delibera di giunta, del Piano di Conservazione che prevede la selezione, il riordino, l’inventario e la digitalizzazione della documentazione dell’archivio del Comune di Sabaudia.

