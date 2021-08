Terracina, va in giro per la città con un coltello di 23 centimetri: denunciato

Terracina – Ieri, 16 ago, a Terracina, i militari del locale Norm – aliquota radiomobile, deferivano in stato di libertà per il reato di “porto di armi o oggetti atti ad offendere” un 40enne del luogo poiché trovato in possesso di un coltello a “farfalla” della lunghezza di 23 centimetri di cui 10 centimetri di lama, sottoposto a sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

