“Tre ragazzi morti dopo il vaccino anti-Covid”. L’ospedale smentisce: “Solo fake news”

Roma – “Ci sono arrivate segnalazioni su una notizia totalmente falsa che starebbe circolando sui social network. La fake news riferisce della morte di tre ragazzi che sarebbero deceduti nel nostro Ospedale a causa della somministrazione del vaccino anti-Covid19″.

Inizia così la breve nota di smentita pubblicata sui canali social dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che prosegue: “La notizia, ovviamente, è assolutamente priva di qualsiasi fondamento, ma resta la grave responsabilità di aver inventato e messo in circolazione questa falsità. Per questo motivo abbiamo già provveduto a segnalare l’accaduto e i profili coinvolti all’assistenza di Facebook, allertando contemporaneamente il nostro ufficio legale“.

“Nessun evento avverso significativo si è registrato nel nostro Ospedale in seguito alla somministrazione del vaccino. La vaccinazione, cogliamo l’occasione per ribadirlo, resta l’arma più efficace e sicura per proteggere anche i ragazzi dalle conseguenze più gravi del nuovo coronavirus“, concludono dal Gianicolo.

