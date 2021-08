Casal Bernocchi, grossa perdita d’acqua in strada: chiusa via Ostiense

Ostia – Diverse pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via Ostiense, altezza Casal Bernocchi, dove a causa di una copiosa perdita d’acqua si è resa necessaria la chiusura di via Ostiense in entrambe le direzioni. Gli agenti, per garantire la sicurezza della circolazione stradale, stanno deviando il traffico in via di Ponte Ladrone per i veicoli diretti verso il GRA e in via di Malafede per chi è diretto verso Ostia.

