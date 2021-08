Paralimpiadi Tokyo 2020: da Fiumicino inizia l’avventura degli atleti azzurri

Fiumicino – Inizia dall’aeroporto di Fiumicino l’avventura degli Azzurri per le Paralimpiadi di Tokyo. Diversi gli atleti, di diverse federazioni, che in queste ore stanno raggiungendo la capitale nipponica sui voli Covid-tested di Alitalia partiti dallo scalo internazionale del “Da Vinci”.

Tra i primi a raggiungere il Giappone gli 11 atleti convocati dalla Federatletica, assieme ai componenti dello staff tecnico-organizzativo federale. La spedizione, sotto l’egida del Comitato Italiano Paralimpico, prevede un periodo di ambientamento nella città di Sendai, a cinque ore dalla capitale nipponica, per l’affinamento della preparazione tecnica in vista dell’inizio delle gare ufficiali.

La squadra di Para atletica arriverà in Giappone in tre distinti gruppi a distanza di qualche giorno e, dopo gli ultimi allenamenti a Sendai coordinati dal Direttore Tecnico Vincenzo Duminuco insieme ai tecnici nazionali di settore, si trasferirà al Villaggio Paralimpico di Tokyo a partire dal 23 agosto.

Tra gli azzurri in volo anche Donato Telesca, che scenderà in pedana nella categoria 80 kg, all’International Forum, lo stesso palcoscenico che qualche giorno fa ha visto tre pesisti italiani conquistare tre medaglie importanti alle Olimpiadi. Ad accompagnarlo il Direttore Tecnico Sandro Boraschi, e il tecnico Antonio Di Rubbo.

Donato, originario di Pietragalla (PZ), è il più giovane atleta della sua categoria con i suoi 22 anni, e arriva a questo appuntamento da Campione del Mondo Juniores in carica ma anche da recordmen europeo; all’ultimo appuntamento internazionale, infatti, la Coppa del Mondo di Dubai, che gli ha regalato il pass olimpico nella sua nuova categoria (è recentemente passato dalla 72 alla 80 kg), Donato Telesca ha messo la firma sul nuovo record Europeo, sollevando 198 kg.

Proprio con questa misura si presenta all’appuntamento più importante dalla sua carriera, primo tra gli europei, quarto tra i protagonisti della categoria. Davanti a lui l’iraniano classe 1989 Roohallah Rostami con un entry list di 241; seguono il cinese Xiaofei Gu con 227 e l’egiziano Mohamed Elelfat (classe 1979) con 225.

Donato Telesca arriva a quest’appuntamento deciso a non tornare a mani vuote: “Io ho fatto tutto il possibile per arrivare pronto a questo appuntamento, poi ovviamente sono consapevole che ci sono anche gli avversari che daranno il massimo. Diciamo che potrebbe essere un grande inizio per me. Vorrei tornare a casa con una medaglia, mi accontenterei anche di quella meno preziosa!”

In partenza anche i sette atleti del canottaggio paralimpico che, insieme al Capo Allenatore Giovanni Santaniello e al collaboratore Pierangelo Ariberti, si uniranno alla delegazione italiana paralimpica per iniziare il viaggio di avvicinamento a Tokyo. Il volo è programmato alle 17 di oggi dall’Aeroporto di Fiumicino alla volta di Tokyo Haneda, e a bordo salirà il seguente gruppo del canottaggio: Team Leader – Alda Cama; Medico federale – Federico Egidi; Capo Allenatore – Giovanni Santaniello; Allenatore – Pierangelo Ariberti; Atleti – Lorenzo Bernard, Alessandro Alfonso Brancato, Lorena Fuina, Gianfilippo Mirabile, Greta Elizabeth Muti, Chiara Nardo, Cristina Scazzosi.

La Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi è in programma martedì 24 agosto, mentre le gare di Atletica paralimpica, di scena allo Stadio Olimpico, avranno inizio il 27 agosto con l’ultima giornata di competizioni prevista per il 4 settembre.

La squadra di Atletica paralimpica

Gli atleti

(6 donne)

Martina Caironi (Fiamme Gialle): 100, salto in lungo T63

Francesca Cipelli (Veneto Special Sport): salto in lungo T37

Monica Contrafatto (Paralimpico Difesa): 100 T63

Oxana Corso (Fiamme Gialle): 100, 200 T35

Assunta Legnante (Anthropos Civitanova): getto del peso, lancio del disco F11

Ambra Sabatini (Fiamme Gialle): 100 T63

(5 uomini)

Marco Cicchetti (Fiamme Azzurre): salto in lungo T44

Ndiaga Dieng (Anthropos Civitanova): 400, 1500 T20

Alessandro Ossola (Fiamme Azzurre): 100 T63

Nicky Russo (Atletica Virtus Lucca): getto del peso F35

Oney Tapia (Fiamme Azzurre): getto del peso, lancio del disco F11

Lo staff tecnico-organizzativo

Vincenzo Duminuco, Direttore Tecnico Nazionale

Francesco Carboni, area tecnica FISPES – Atletica paralimpica

Nadia Checchini, Mario Poletti, Michele Gionfriddo, Francesco La Versa, tecnici nazionali

Carlo Iaccarino, fisioterapista

Andrea Cutti, Gian Luca Migliore, Fabrizio Giacchi, tecnici INAIL

La squadra di canottaggio

DOPPIO PR2 Mix – Chiara Nardo, Gianfilippo Mirabile

QUATTRO CON PR3 Mix – Cristina Scazzosi, Lorenzo Bernard, Alessandro Alfonso Brancato, Greta Elizabeth Muti, Lorena Fuina (timoniere)

LEGENDA PARAROWING

PR3: l’atleta utilizza tutto il corpo: gambe, tronco e braccia. Appartengono a questa categoria atleti ed atlete non vedenti, amputati ad un arto o con altre minime disabilità fisiche.

PR2: l’atleta utilizza solo il tronco e le braccia. Appartengono a questa categoria gli atleti e le atlete che non hanno l’uso delle gambe o gli amputati a tutti e due gli arti inferiori

(Il Faro online)