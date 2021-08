Roma, carenze igieniche nella conservazione degli alimenti: multati 3 esercizi commerciali

Roma – Nell’ambito dell’operazione non sono mancate le ispezioni agli esercizi commerciali zona con l’ausilio dei Carabinieri del Nas di Roma.

In 3 di questi, un bar gestito da un romano di 35 anni e due minimarket gestiti da cittadini del Bangladesh, sono state rilevate delle irregolarità circa la sicurezza igienica degli alimenti e in totale sono state elevate sanzioni amministrative pari a 6mila euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

