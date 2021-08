Roma, la giungla dei monopattini: in centro parcheggi selvaggi sugli scivoli per disabili

Roma – Nei pressi della Basilica di San Pietro e dei musei Vaticani, invece, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro, per contrastare ogni forma di degrado, hanno sanzionato e disposto l’immediata chiusura di un’attività di vendita ambulante. Il titolare aveva occupato arbitrariamente la postazione destinata al commercio ambulante che era stata assegnata ad un altro venditore.

Infine, 26 monopattini e 10 biciclette elettriche, in sharing, sono stati rimossi e oggetto di sanzioni amministrative, perché parcheggiati in corrispondenza degli scivoli per invalidi, in zona di esclusivo accesso pedonale, sopra i marciapiedi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

