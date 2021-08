Roma, vendono alcol oltre l’orario consentito: chiusi 2 minimarket

Sono stati poi gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale, diretta da Agnese Cedrone, a mettere al setaccio le attività e i locali a Trastevere nel corso di specifici e mirati servizi anti movida nel quartiere. In particolare a Piazza San Cosimato, all’interno di un minimarket, i poliziotti hanno riscontrato la violazione da parte del proprietario dell’ordinanza del Sindaco sul divieto della vendita da asporto di bevande alcoliche tra le 18 e le 7 della mattina. Il Questore di Roma ha così disposto, al termine dell’istruttoria avviata dallo stesso ufficio preposto ai servizi, una chiusura di 7 giorni per l’esercizio commerciale. I poliziotti del commissariato Trastevere, diretto da Manuela Rubinacci, hanno notificato l’atto al 31enne proprietario dell’attività.

Chiusura temporanea per la durata di 5 giorni anche per un minimarket nella zona di Fidene. Gli agenti del III Distretto, diretto da Fabio Germani, durante i controlli straordinari del territorio, hanno sanzionato il titolare dell’esercizio per non aver esposto alcun cartello indicante tutte le misure per il contenimento del Covid 19 e per aver violato le disposizioni emanate nell’Ordinanza sindacale relativa alla vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

