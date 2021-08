Sperlonga invasa dai rifiuti in piena estate, scoppia la polemica

Sperlonga – “Alle 8 di mattina, in pieno agosto, una zona centralissima di Sperlonga si presenta piena di rifiuti (vedi foto).

Una pessima cartolina per il nostro paese, un pessimo servizio per cittadini e turisti e una situazione indecorosa per i lavoratori addetti allo svuotamento, a cui va riconosciuto il merito di svolgere un lavoro encomiabile per tenere pulito il nostro paese…”

Inizia così la polemica, dai banchi dell’opposizione, degli esponenti di Sperlonga cambia, che, poi, proseguono: “Nei mesi estivi Sperlonga accoglie migliaia di turisti e prevedere un potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti è di fondamentale importanza per garantire ai cittadini e ai villeggianti che il paese sia sempre pulito e curato.

La qualità dell’offerta turistica – sottolineano – passa inevitabilmente per la qualità dei servizi offerti. Se questi non sono adeguati, in termini di qualità e di efficienza, non lo sarà neanche l’offerta turistica.”

Sperlonga cambia: “Le nostre proposte sempre ignorate”

Ma non è la prima volta che la perla del sud pontino, suo malgrado, si trova invasa dai rifiuti, tant’è che da Sperlonga cambia fanno sapere: “In Consiglio comunale, il nostro gruppo consiliare ha fatto presente più volte le varie criticità sulla gestione del servizio dei rifiuti, soprattutto nei mesi estivi.”

E ancora: “In questi anni, dentro e fuori la sala consiliare, abbiamo spesso provato a proporre delle soluzioni, per evitare di dare una “cartolina” così negativa del nostro Borgo, a partire dalla necessità di aumentare i turni giornalieri per lo svuotamento dei cestini, passando all’aumentare il numero stesso dei cestini porta-rifiuti, compresi quelli per la raccolta delle deiezioni canine…”

Ma se le soluzioni ci sono, com’è che Sperlonga è ancora invasa dai rifiuti, in piena stagione turistica? “Tutte le nostre proposte sul tema – spiegano da Sperlonga cambia – sono state ignorate, i nostri rilievi sono sempre stati sminuiti, quando l’obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di migliorare i servizi, investire sulla qualità dell’offerta turistica e aprirsi al confronto costruttivo con cittadini e imprese per dare il meglio al nostro paese e per offrire il meglio a chi sceglie di trascorrere le vacanze a Sperlonga…”

La risposta del Comune: per l’estate al via il servizio straordinario di conferimento per i turisti

Come ha reagito la maggioranza di Sperlonga a queste accuse? Rendendo noto che, in parte, si era già provati a risolvere il problema. Come? Con l’attivazione, per i mesi di luglio e agosto, del servizio straordinario di conferimento, rivolto esclusivamente ai turisti.

Tant’è che nell’avviso si legge: “Per venire incontro alle esigenze dell’utenza non residente, dei turisti occasionali e vacanzieri del fine settimana, allo scopo di ridurre/eliminare il fenomeno del conferimento indiscriminato dei rifiuti urbani differenziati nell’ambito del centro storico al termine del weekend, si comunica che quest’Ufficio ha predisposto in via sperimentale un servizio di raccolta dei citati rifiuti durante la mattinata della giornata infrasettimanale del lunedì.

Il servizio – si legge – avrà luogo tutti i lunedì dalle ore 07:00 alle ore 12:00 presso il piano terraneo del parcheggio di Corso San Leone: le categorie sopracitate potranno conferire presso un automezzo presente sul posto tutte le tipologie di rifiuto urbano, correttamente differenziato, prodotte durante il fine settimana.

Si fa presente che il servizio è tassativamente vietato per gli utenti residenti per i quali continua ad applicarsi il servizio “porta a porta”.”

A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: l’azione messa in campo dal Comune di Sperlonga è sufficiente? E davvero, a questo punto, la questione diventa quella del numero dei cestini?

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sperlonga