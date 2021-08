Al largo di Fiumicino il campionato provinciale Drifting 2021: i dettagli

Fiumicino – Arriva a Fiumicino il campionato provinciale Drifting 2021. La gara si svolgerà il 5 settembre dalle ore 8:00 alle ore 15:00, in modalità Catch & Release e in caso di condizioni meteo avverse la gara sarà spostata al 12 settembre.

“A decorrere dalle ore 07:00 circa e fino alle ore 16:00 circa del giorno 5 settembre 2021 dovrà essere prestata la massima attenzione alla navigazione, all’ancoraggio e alla sosta con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale”, si legge nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto.

Per quanto riguarda la condotta delle unità in prossimità del campo di gara, queste “dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alle unità intente nell’attività di pesca, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo”.

