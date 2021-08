Civitavecchia, Acea Ato2 annuncia cali nella portata idrica: ecco dove

Civitavecchia – Acea ato2 ha informato l’Amministrazione comunale di Civitavecchia che, a seguito della comunicazione pervenuta da Talete spa con la quale informa il Gestore di aver ridotto la fornitura idrica al punto di consegna a servizio del Comune di Civitavecchia, potrebbero verificarsi nelle prossime ore disagi alle utenze nelle zone di Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord, La Scaglia, Pantano, Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea), Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa), Area Portuale, Zona Ponton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Si raccomanda, soprattutto in questa fase, di evitare sprechi e consumi anomali. Per i casi di effettiva necessità può essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero verde 800130335.

