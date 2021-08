Conference League, la Roma non stecca: 2-1 al Trabzonspor

Trebisonda - La Roma batte 2-1 il Trabzonspor nel match d’andata del playoff di Conference League disputato allo stadio Şenol Güneş di Trebisonda. Al vantaggio giallorosso con Pellegrini al 55’, risponde l’ex attaccante del Parma Cornelius al 64’, prima del gol partita di Shomurodov all’81’. Tra sette giorni il ritorno allo stadio Olimpico.

Così in campo

Il tecnico portoghese schiera Pellegrini in trio con Zaniolo e Mkhitaryan alle spalle di Shomurodov. La squadra turca invece punta tutto su giocatori dal passato glorioso in Italia come Hamsik o addirittura nella Roma come gli ex Gervinho e Bruno Peres. Esordio in gare ufficiali con la maglia giallorossa per Rui Patricio, Vina e Shomurodov.

La formazione della As Roma

La formazione del Trabzonspor

🗒️ Here is our starting XI against A.S Roma: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny Subs; Erce, Hüseyin, Ahmetcan, Trondsen, Serkan, Yunus, A. Parmak, A. Ömür, Murat Cem, Yusuf, Cornelius, Koita pic.twitter.com/N3iEfdaZqx — Trabzonspor Club (@Trabzonspor_EN_) August 19, 2021

Il match

Dopo i primi 15 minuti in cui i turchi hanno avuto il predominio (sterile) di gioco, la Roma è cresciuta e ha preso in mano il pallino del gioco creando diverse occasioni in cui i giallorossi hanno peccato di precisione. Nella ripresa la Roma prosegue a guidare il gioco e va in vantaggio con Pellegrini che al 10’ segna la prima rete ufficiale dell’era Mourinho. Dopo il vantaggio c’è la reazione del Trabzonspor che al 62’ riesce a pareggiare con un perentorio colpo di testa di Cornelius appena entrato al posto di Gervinho. Ma all’81’, la Roma torna in gol con Eldor Shomurodov, regalando al nuovo ct Josè Mourinho. (foto Twitter @OfficialAsRoma)