Fiumicino – “La situazione in cui verte il giardino della scuola ‘Lo scarabocchio’ di Fiumicino è grave e deve essere risolta al più presto dalle autorità competenti. L’area esterna del plesso di via del serbatoio, infatti, a meno di un mese dall’inizio dell’anno scolastico, rappresenta un pericolo per tutti gli alunni“.

A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Fiumicino, che, raccogliendo le denunce dei genitori, fotografa una situazione “a dir poco rischiosa per i piccoli studenti. L’erba finta che copriva il cemento è strappata e divelta in più punti, tanto che ora il giardino è costellato di sedie nel tentativo di ‘coprirli'”.

“I bambini inciampano continuamente con tutti questi dislivelli – prosegue Coronas -, tanto che, secondo il racconto di alcune famiglie, una ragazzina si è anche rotta in setto nasale. La situazione è molto seria ma il Comune sembra ignorarla del tutto. Più volte i genitori hanno segnalato la questione all’Amministrazione comunale e all’assessorato alla Scuola. Tante le lettere inviate, in cui si chiede una manutenzione costante, un posto dignitoso e decoroso dove far giocare i bambini, sostituendo le attrezzature rotte”.

“Lettere alle quali non sono mai seguite risposte, né tantomeno interventi. Le aule interne della struttura sono state anche ridipinte, nonostante i muri non necessitassero di un tale intervento. Il giardino esterno resta ostaggio di incuria e degli agenti atmosferici. Chiedo a Montino e Calicchio: dobbiamo aspettare l’incidente grave per intervenire?“, conclude Coronas.

