Fregene, attacco nella notte agli stabilimenti: vandalizzate le postazioni di soccorso a mare

Fiumicino – E’ stato un risveglio non bello per alcuni stabilimenti balneari di Fregene, nota località balneare del litorale romano. In ben sette lidi, infatti, qualcuno ha “tagliato” la staffa di legno dove poggiano gli scalmi e quindi i remi, rendendo così inutilizzabile il mezzo di soccorso in dotazione ai bagnini in caso di intervento.

Levante 72, Riviera, Albos, Barracuda e Ondina sono alcuni degli stabilimenti vandalizzati nella notte e che ora si ritrovano senza pattino. “Un bel casino”, il commento a caldo di alcuni bagnini che prestano servizio sul litorale. Sono state allertate le forze dell’ordine che, in poche ore, hanno identificato il presunto vandalo: un ex dipendete di uno degli stabilimenti balneari colpiti, probabilmente spinto da motivi personali. I bagnini si stanno attrezzando per garantire la sicurezza in mare ai tanti avventori che hanno scelto Fregene per godersi le vacanze.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino