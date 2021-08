La Regione finanzia il progetto di promozione turistica presentato da 5 Comuni pontini

Sabaudia – “Il finanziamento del progetto ‘Latium Experience’ da parte della Regione Lazio per un totale di 250mila euro per la promozione turistica del territorio è la dimostrazione che il lavoro di squadra premia sempre, permettendo il raggiungimento di grandi risultati.

L’assessore alle Attività produttive del Comune di Sabaudia, Emanuela Palmisani, dà notizia dei fondi regionali per “una proposta avanzata in sinergia con i Comuni di Latina, San Felice Circeo, Priverno, Pontinia e altri enti pubblici e associazioni del territorio e permetterà un importante intervento volto a migliorare ed implementare il settore turistico.

Felice ed orgogliosa del risultato ottenuto vorrei rivolgere un sentito ringraziamento alle Amministrazioni comunali e a tutti coloro che nei diversi ambiti hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo. Mi si permetta un particolare plauso, e non per campanilismo, alla Pro.loco, alle associazioni e agli operatori della nostra Città per essere riusciti a fare una sintesi degli obiettivi del progetto a livello territoriale, mettendo in luce i diversi aspetti di una terra dalle enormi potenzialità che non smette mai di stupire e di narrare storie sempre nuove.

Il mio grazie infine all’Ufficio di promozione territoriale, alla sua responsabile Sara Macera, e, tra tutti, a Laura Tamilia e a Gaetano Benedetto per aver coordinato i lavori e rappresentato brillantemente il nostro Comune all’interno del tavolo tecnico”.

(Il Faro online)