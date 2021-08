Previsioni meteo Italia

Dopo il passaggio di una depressione di estrazione scandinava che ad inizio settimana ha portato maltempo ed un netto calo termico in particolare sulle aree Nord-orientali del Paese, in Italia l’estate prova a rialzare la testa. Dopo aver sofferto il caldo africano da Nord a Sud, ecco qualche giornata piacevole, con condizioni di stabilità prevalenti ma senza alcun eccesso di caldo proprio grazie a correnti settentrionali relativamente fresche che ci accompagneranno fino all’inizio del weekend.

METEO GIOVEDI’ 19 AGOSTO: condizioni meteo in miglioramento, ma persiste ancora della spiccata variabilità, in particolare al Sud e sui rilievi. Diffusa nuvolosità tra Campania e Calabria con qualche pioggia sparsa che interesserà i rilievi e localmente le aree costiere tirreniche. Altrove qualche nube e la classica attività cumuliforme diurna sulle aree montuose. Possibili acquazzoni su Appennino Tosco-Emiliano, Appennino Centro-meridionale, Alto Adige e Alpi Cozie. Clima gradevole, ventilazione settentrionale moderata. Temperature massime generalmente comprese tra 29 e 33.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: alta pressione ma anche infiltrazioni nord orientali in quota. Tempo in prevalenza assolato su Toscana, Umbria e Lazio, ma con sviluppo di qualche occasionale rovescio o breve temporale tra pomeriggio e prima serata, specie su basso Lazio; occasionali piovaschi non esclusi anche sulla Toscana nord occidentale.

Temperature in calo nei valori minimi, con clima fresco e frizzante all’alba specie sulle vallate appenniniche, massime invece piuttosto elevate pur senza particolari eccessi, in genere comprese tra 30°C e 34°C. Venti a regime di brezza nei bassi strati, con rinforzi da Ovest-Sudovest al pomeriggio; nord orientali in quota. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Commento del previsore sul Lazio

Sulle regioni tirreniche alta pressione ma con infiltrazioni instabili in quota dai quadranti settentrionali. Sole dunque prevalente su Umbria, Lazio e Toscana ma con la formazione di qualche rovescio o temporale tra pomeriggio e prima serata in Appennino ma soprattutto sul basso Lazio, con rischio per temporali anche forti mercoledì sul frusinate.

Tra giovedì e venerdì ancora qualche nota instabile, grossomodo nelle stesse zone, mentre nel weekend un nuovo sussulto dell’anticiclone africano garantirà stabilità pressoché assoluta salvo rare eccezioni sui rilievi. Il caldo, in parziale smorzamento, resterà comunque piuttosto intenso. Nel weekend nuova fiammata africana, con punte di 36-37°C specie domenica. (fonte: 3BMeteo)