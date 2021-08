Roma, De Priamo e Masi (FdI): “La delega al Litorale sia la priorità per la nuova Giunta”

Roma – “Sul programma per Roma abbiamo le idee molto chiare e riteniamo che la delega al Litorale dovrà tornare prioritaria per lo sviluppo della Capitale”. Lo dichiarano in una nota congiunta il Capogruppo in Assemblea Capitolina di FdI Andrea De Priamo e il Consigliere del X Municipio Mariacristina Masi.

“La Sindaca Raggi – proseguono – prima ha utilizzato la delega per preparare l’elezione della Di Pillo e dopo l’ha di fatto annientata, invece è importante che ad averla sia un assessore capitolino concentrato sulle politiche di sviluppo del mare della Capitale. Solo la Giunta di centrodestra al governo della Capitale ha dato il giusto risalto a tale ruolo”.

“La nostra proposta – concludono -, che porteremo all’attenzione di Michetti, punta a riportare in primo piano Ostia e il suo entroterra nell’agenda di Roma Capitale. Ci siamo prefissati questo obiettivo e lo perseguiremo con determinazione, consci di quanto sia importante per Roma questo quadrante della città”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo