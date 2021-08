Roma, ospitavano clienti senza comunicarlo in Polizia: denunciati i titolari di 2 B&B

Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno effettuato verifiche presso le strutture ricettive nel quartiere Esquilino.

Al termine di una serie di verifiche ad affittacamere, B&B e ostelli, hanno denunciato a piede libero un 69enne della Corea del Sud e un 40enne della Cina, rispettivamente gestori di due strutture ricettive, una in via Principe Amedeo e una via Turati.

I due sono stati sorpresi ad ospitare quattro persone omettendo di comunicarlo alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, come disposto dalla normativa vigente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

