Terracina, discussione al fast food degenera e appare una pistola: paura al McDonald

Terracina – Oggi, 19 agosto, a Terracina, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di tempestivo intervento ed accertamenti di polizia giudiziaria denunciavano in stato di libertà un 50 enne di Napoli, per i reati di “minaccia aggravata con l’uso delle armi e minacce”.

Il 50enne, durante un litigio verbale avvenuto nella mattinata odierna per futili motivi, minacciava con una pistola, mostrandola dal proprio marsupio, due dipendenti del “McDonald” di quel centro.

Allo stesso è stata sequestrata una pistola calibro 9×21 e ritirati cautelativamente il porto d’armi ed altra arma calibro 357 magnum nonché due caricatori e vario munizionamento, regolarmente denunciati e detenuti presso la sua abitazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

