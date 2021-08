Testa di Lepre, messi in sicurezza gli eucalipti vicino al centro anziani

Fiumicino – “Dopo un confronto con l’associazione I due liocorni e il centro anziani di Testa di Lepre, abbiamo chiesto che venissero potati e messi in sicurezza gli eucalipti che si trovano nell’area accanto alla sede dell’associazione e al centro stesso. Ringraziamo per l’intervento e per aver dato ascolto a questa esigenza partita dalla cittadinanza sia il vicesindaco Ezio Di Genesio pagliuca che l’assessore all’Ambiente Roberto Cini”. Lo rendono noto i consiglieri comunali Fabio Zorzi e Paola Magionesi.

